Gran Premio Malesia, Quartararo si prende la pole a Sepang

SEPANG (MALESIA) - Pole position all'ultimo respiro per Fabio Quartararo al Gran Premio della Malesia. E' ancora una volta il "rookie of the year" a colpire nella qualifica di Sepang con il giro veloce in 1'58"303: ottava pole della carriera, la quinta stagionale nella classe regina.

Sulla pista di Sepang dominano le Yamaha visto che al fianco del francese del team Petronas ci saranno altre due M1 in prima fila: quella ufficiale di Maverick Vinales, staccato di 103 millesimi, e quella del compagno di squadra Franco Morbidelli (+0"129). Seconda fila composta da Jack Miller, Cal Crutchlow e Valentino Rossi che piazza la sua Yamaha in sesta posizione a 697 millesimi. Seguono Alex Rins, Danilo Petrucci e Johan Zarco mentre in quarta scatteranno Andrea Dovizioso, Marc Marquez e Francesco Bagnaia. Da annotare una caduta per il Cabroncito durante il suo ultimo tentativo all'inseguimento di Quartararo: per lo spagnolo, nel contatto con l'asfalto, tanto dolore al ginocchio e al braccio destro. Nella Q1, invece, si erano fermati Johan Mir, Aleix e Pol Espargaro, Karel Abraham, Andrea Iannone, Jorge Lorenzo, Mika Kallio e Hafizh Syahrin.

(ITALPRESS)