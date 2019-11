Dieta mangia tutto per dimagrire subito 5 kg: ecco come

La dieta mangia tutto che fa dimagrire fino a 5 kg in pochi giorni prevede il consumo di una grande varietà di alimenti. La regola da seguire per dimagrire fino a 5 kg con la dieta mangia tuttosta nel ridurre i grassi.

In poche parole bisogna consumare solo due cucchiaini di olio al giorno che corrisponde alla quantità indispensabile per assorbire principi nutritivi liposolubili, come le vitamine, che si assimilano solo attraverso I lipidi. Inoltre bisogna ridurre il consumo del sale al minimo indispensabile giornaliero. La dieta mangia tutto per dimagrire prevede il consumo di uova, pasta integrale, riso, yogurt o pesce. ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero nella dieta mangia tutto che fa dimagrire fino a 5 kg in pochi giorni. Al mattino e ogni giorno appena svegli e a digiuno bisogna bere un bicchiere di acqua con il succo di un limone.

Colazione con un bicchiere di latte scremato, 3 biscotti integrali e un centrifugato di frutta o due kiwi. Spuntino: uno yogurt. Pranzo: 60g di pasta o riso integrale conditi con 1 cucchiaino d'olio, verdure cotte o crude e 2 uova sode, o in alternativa una porzione di legumi cotti (fagioli, lenticchie, ceci, piselli, fave). Merenda: uno yogurt magro. Cena: un passato di verdura condito con 1 cucchiaino d'olio, 200 grammi di pesce al vapore, al forno o al cartoccio con erbe aromatiche fresche e verdure di stagione cotte in poco brodo vegetale. Prima di andare a letto bisogna bere una tisana di finocchio o di melissa.

La dieta mangia tutto prevede ogni giorno il consumo di almeno un litro e mezzo di acqua e tisane drenanti al finocchio o tarassaco. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico di famiglia prima di cominciare questa o qualsiasi altra dieta. Infine ricordiamo che questo tipo di alimentazione dietetica non può essere seguita da chi soffre di diabete, gastrite o altre patologie importanti, una raccomandazione che facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito.