Renzi: no a nuove tasse e avanti con o senza Conte

ROMA - No a nuove tasse nella manovra, perche' sarebbe una "mazzata alla classe media". Cosi' in un'intervista al Messaggero il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, secondo cui la legislatura durera' sicuramente fino al 2023, perche' i numeri ci sono, se con o senza Conte "dipende da come funziona il governo".

"Pero' - sottolinea - se qualcuno vuole andare a votare prima, basta che lo dica, ma poi si prenda le sue responabilita'". "Questo governo e' nato in emergenza - spiega Renzi - per rispondere allo strappo leghista. Con le elezioni anticipate avremmo avuto l'aumento dell'Iva, i pieni poteri a Salvini, un capo dello Stato No Euro e tensioni sui mercati. Con il blitz di agosto abbiamo eliminato in un colpo solo tutti questi rischi: rivendico l'operazione di igiene istituzionale che abbiamo fatto. Adesso abbiamo due obiettivi: eleggere un Presidente della Repubblica garante dell'Italia in Europa nel 2022 e utilizzare questo periodo di calma sui mercati per ridurre il costo degli interessi sul debito. Nel 2013 pagavamo 77 miliardi, il prossimo anno saremo a 59 miliardi: se diamo stabilita' possiamo scendere sotto i 50 miliardi nel proseguo della legislatura. Se poi qualcuno vuole andare a votare prima, magari per replicare il brillante risultato dell'Umbria dove si e' scelto di anticipare il voto facendo della regione un caso nazionale, non ha che da dirlo.

Basta che poi ciascuno si prenda le sue responsabilita'. Noi siamo per andare avanti, gli altri ci faranno sapere". "Per me l'unica preoccupazione e' che l'Italia vada avanti, che le tasse non aumentino, che il Paese si rialzi: quindi spero che Conte lavori bene - aggiunge -. Faccio il tifo per lui e gli do una mano, oggi, senza farmi film su domani. Che cosa abbia in testa Conte per il suo futuro mi e' indifferente: basta che adesso pensi a lavorare per il bene dell'Italia. La legislatura durera' fino al 2023, sicuramente: siamo una democrazia parlamentare e in Parlamento c'erano, ci sono e ci saranno i numeri per un governo che non ci spinga fuori dall'Europa".

(ITALPRESS)