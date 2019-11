ROMA - E' stato operato d'urgenza ma non e' in pericolo di vita l'attore Giorgio Tirabassi, colto da un malore, un infarto, ieri sera durante la presentazione del suo primo film da regista, 'Il grande salto', a Civitella Alfedena, in provincia di L'Aquila.

Attualmente e' ricoverato presso l'Unita' di Terapia Intensiva Cardiologica dell'ospedale di Avezzano. Secondo fonti mediche, le condizioni di Tirabassi sono stazionarie. Molti i messaggi di sostegno e incoraggiamento sui social.

