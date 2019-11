Grave incidente a Modica: donna in prognosi riservata FOTO

Grave incidente stradale stamattina in Contrada Torre Rodosta. Una donna è in prognosi riservata. C.M.B., 49 anni, aveva finito il suo turno di servizio notturno in una casa di riposo del posto e con la sua autovettura, una Fiat Brava, stava rientrando a casa quando, per cause da accertare, pare un probabilmente un colpo di sonno o un improvviso malore, ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro il muro di una villetta.

Scattati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre la donna dalle lamiere contorte, l’ambulanza del 118 e la polizia locale. La vittima è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore e dopo tutti gli accertamenti clinici e radiologici i medici hanno deciso di riservarsi la prognosi. La polizia locale sta indagando sull’esatta dinamica dell’incidente e anche per stabilire sussistono altri elementi che abbiano potuto causare il sinistro stradale. Il mezzo è stato sequestrato.