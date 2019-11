Porto di Pozzallo: arrivano piccole navi da crociera

Arrivano navi da crociera di piccolo tonnellaggio al porto di Pozzallo e Confcommercio promuove attività di accoglienza con la degustazione di prodotti tipici del territorio.

Ha preso il via questa mattina, promossa da Confcommercio provinciale Ragusa e dalla sezione di Pozzallo dell’associazione di categoria, una interessante attività di accoglienza turistica e promozione del territorio calendarizzata in occasione degli arrivi di navi di crociera al porto. Per il mese di novembre, infatti, sono previsti una serie di approdi da parte di una nave da crociera di piccolo tonnellaggio che transita nell’infrastruttura della città marittima e, grazie a cui, sarà presente un considerevole flusso di turisti. Gli approdi previsti saranno inizialmente quattro per il mese di novembre, con possibilità di reiterazione per i mesi successivi. “Abbiamo predisposto, in prossimità della zona in cui si è tenuto l’ormeggio – afferma il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – un piccolo presidio che ha organizzato una degustazione con assaggi di prodotti tipici locali.

Inoltre, abbiamo proposto di organizzare, per i turisti che rimangono a bordo e che quindi non sono impegnati nei vari tour in ambito provinciale, delle visite guidate nel centro storico di Pozzallo attraverso l’utilizzo di pulmini Ncc da circa venti posti. Riteniamo che sia questo il modo più corretto per promuovere il nostro territorio e per farne conoscere appieno le potenzialità”. Il presidente di Confcommercio Pozzallo, Giuseppe Cassisi, aggiunge: “Ringraziamo la Capitaneria di Porto e il Comune di Pozzallo per il sostegno che forniscono a questa attività e che consentirà di supportare nella maniera migliore l’azione di marketing territoriale che tutti auspichiamo possa essere sempre più costante e in crescita. Diciamo che questa la possiamo definire come una sorta di prova generale quando poi arriveranno le navi da crociera di notevole stazza che potranno fornire un ulteriore lancio verso l’alto per il turismo della nostra realtà territoriale”.