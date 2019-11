2 novembre: a Ragusa commemorazione dei caduti della Polizia

A Ragusa la commemorazione dei caduti della polizia di stato. Nell’ambito delle celebrazioni per la ricorrenza della commemorazione dei defunti, la Polizia di Stato, questa mattina alle ore 09.00, ha ricordato i suoi caduti.

Alla presenza del Questore Dott. Salvatore La Rosa, del personale della Questura e dei Commissariati e della Polizia Stradale, e di una delegazione della Sezione di Ragusa dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, è stata deposta una corona di alloro in onore ai Caduti della Polizia di Stato, sulla scultura commemorativa posta davanti alla Questura e sulla stele dedicata al Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Ninni Cassarà', caduto per mani mafiose il 6 agosto del 1985 a Palermo. Alla cerimonia è seguito un momento di preghiera guidato dal Cappellano della Polizia di Stato Giuseppe Ramondazzo, con il quale si è voluto celebrare il sacrificio dei poliziotti che hanno perso la vita in servizio, quale alto esempio di attaccamento al dovere, fino all'estremo sacrificio.