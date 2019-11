A Modica una messa in memoria degli agenti uccisi a Trieste

Una messa al Duomo di San Giorgio di Modica per il trigesimo della morte degli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i poliziotti uccisi a Trieste.

E’ quella organizzata dai Templari Federiciani di Modica per domenica 3 novembre alle ore 18. “Li ricorderemo – spiegano Corrado Maria Armeri, Gran maestro Federiciano -con una Santa Messa e con loro ricorderemo tutte le vittime delle Forze di Polizia. Siete tutti invitati già da ora. Intanto presso la sede Magistrale Templare di San Michele Arcangelo a Modica, l'immagine di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta è stata esposta sotto la statua di San Michele Arcangelo protettore della Polizia di Stato.

Li affidiamo al santo per la loro protezione eterna, giorno 3 la stessa immagine sarà trasferita al Duomo di San Giorgio e posta sotto la protezione di San Giorgio a cavallo. Sarà vietato assolutamente fare foto in posa vicino l'immagine,la stessa, subito dopo la Santa Messa sarà donata alla Polizia di Stato per custodirla”.