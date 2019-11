Udinese esonera Tudor dopo le sconfitte con Atalanta e Roma

UDINE - Igor Tudor non e' piu' l'allenatore dell'Udinese. A due giorni dalla sfida di Marassi contro il Genoa, la societa' friulana ha deciso di esonerare il tecnico croato dopo le due rovinose sconfitte con Atalanta (7-1) e Roma (4-0). Con lui via anche il collaboratore Jurica Vucko.

Partita alla grande col successo sul Milan alla prima giornata, l'Udinese ha poi viaggiato a corrente alternata, mostrando una difesa solida ma un attacco sterile. Poi il tracollo nelle ultime due gare - contro i giallorossi per di piu' in superiorita' numerica per un'ora - che hanno spinto il club a cambiare. A raccogliere il testimone, con la squadra attualmente 14esima con 10 punti in 10 giornate, sara' per il momento Luca Gotti che nel pomeriggio dirigera' il primo allenamento. Tudor era alla seconda esperienza a Udine. Arrivato una prima volta nell'aprile 2018 al posto di Oddo, aveva centrato la salvezza senza pero' essere riconfermato. Un anno dopo la nuova chiamata, stavolta per subentrare a Nicola, e Udinese ancora salva, col tecnico croato che viene confermato per la stagione in corso, fino all'esonero di oggi.

