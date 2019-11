Sport, Conte: col Bologna sarà una gara intensa, non guardiamo la Juventus

Sport, Conte: "Il Bologna e' un'ottima squadra, in un buon momento di forma, nonostante la battuta d'arresto a Cagliari. Dovremo fare la nostra partita, cercando di ribattere colpo su colpo. Sara' una partita intensa in cui dovremo dare tutti il 100 per 100".

Antonio Conte cerca di mantenere l'Inter sul pezzo. Dopo la vittoria sofferta nel turno infrasettimanale sul campo del Brescia per 2-1, e' gia' tempo di tornare a giocare. Domani i nerazzurri sono impegnati nella trasferta ostica di Bologna che, a sua volta, vorra' riscattare la sconfitta di Cagliari per 3-2. L'allenatore salentino sa che non sara' facile e non ammette distrazioni, come quella di pensare alla Juventus impegnata nel derby contro il Toro: "Dobbiamo avere una visione: tornare a vincere qualcosa. Il derby di Torino?

Bisogna guardare in casa nostra, cioe' pensare alla partita contro il Bologna, che e' molto difficile: dobbiamo cercare di uscire dal Dall'Ara con 3 punti". A proposito di...Toro, Lautaro Martinez e' uno dei punti di forza della squadra di Conte, 5 gol in 10 gare di Serie A sin qui per lui: "Lautaro sta facendo bene, sicuramente ha fatto tanti progressi e ha margini di miglioramento importanti. Deve essere piu' cattivo, alla minima palla che arriva la deve buttare dentro. Questo e' il suo processo di crescita", ha detto l'allenatore dell'Inter.

(ITALPRESS)