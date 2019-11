Salute, 50 minuti di Interval walking trainig migliora capacità aerobica

Salute, 50 minuti a settimana di Interval walking training migliora la capacità aerobica. E’ quanto sostiene uno studio pubblicato su Mayo Clinic Proceedings.

Lo studio è stato condotto dalla ricercatrice Shizue Masuki dell’Università Shinshu, in Giappone. Secondo la ricercatrice non è importante la distanza coperta quando si cammina ma quanto intensamente si esegue questa esercizio per un minimo di tempo per ottenere risultati positivi. La ricercatrice ha analizzato gli effetti del il cosiddetto “interval walking training” (IWT), un metodo di camminata che vede il soggetto camminare al 70% della capacità massima per tre minuti per poi camminare a 40% della capacità per i successivi tre minuti.

Lo studio ha coinvolto 679 persone con un’età media di 65 anni per cinque mesi. I dati venivano raccolti tramite un particolare dispositivo denominato accelerometro triassiale che emette un segnale acustico per far capire al camminatore quando è almeno al 70% della sua capacità aerobica di picco. Questi dati sono stati poi registrati su un server centrale ai fini dell’analisi. I partecipanti allo studio mostravano miglioramenti significativi della loro capacità aerobica con 50 minuti di IWT a settimana. I risultati dello studio possono essere una notizia positiva per coloro che non hanno tanto tempo per dedicarsi alla camminata in quanto dimostra che eseguendo uno sforzo più intenso è possibile ottenere gli stessi risultati di una camminata molto lunga che però necessita di molto più tempo.