La dieta Pegana cos’è e come funziona per dimagrire. La dieta pegana è una combinazione delle due diete paleo e vegana.

La dieta pegana fu inizialmente proposta dal dottor Mark Hyman nel 2014 ma negli ultimi due anni ha avuto la maggiore diffusione. Nonostante possano sembrare due diete per certi versi contraddittorie, Hyman è riuscito a fonderle e a creare, come lui stesso afferma, un modo più salutare di mangiare. Ma che cos’è la dieta pegana? La dieta comprende i principi di entrambe le diete, quella paleo e quella vegana. Quella paleo enfatizza il consumo della carne, della frutta e della verdura e limita tutto ciò che è “lavorato” come i cereali, i latticini, gli oli vegetali o raffinati ma anche gli stessi legumi e le patate.

I vegani, invece, eliminano ogni tipologia di cibo inerente gli animali e questo significa non solo la carne e prodotti derivati, come i latticini e le uova, ma anche cose come la gelatina, il miele e sostanze per certi versi necessarie come l’omega-3 contenuto nel pesce. Quello che condividono le due diete è il consumo della frutta e della verdura fresca. Ma cosa si mangia nella dieta pegana? gli alimenti della dieta pegana sono composti essenzialmente da frutta e verdura e i vegetali dovrebbero rappresentare il 75% della portata, secondo lo stesso Hyman. La carne dovrebbe rappresentare un contorno e non un piatto principale.

Tra gli alimenti in “voga” nella dieta pegana ci sono: frutta e verdura, cereali integrali, semi e noci, carne di animali allevati in modo sostenibile e nutriti con erbe e foraggi naturali, in ogni caso con moderazione (pesce, manzo, maiale e pollo), zucchero solo occasionalmente, cibi contenenti grassi sani quali noci, cocco e avocado. E quai sono gli alimenti vietati nella dieta pegana? Gli alimenti vietati nella dieta pegana sono: latticini e tutti i suoi derivati, compresi formaggio e yogurt. Sono accettati solo derivati biologici di latte di capra e di pecora. Grani e derivati (compreso quello integrale) e cereali senza glutine. Secondo Hyman i cereali integrali senza glutine sono da evitare o comunque da consumare con parsimonia perché aumentano gli zuccheri nel sangue e possono innescare “autoimmunità”.

In generale secondo Hyman il glutine sarebbe da evitare, al massimo da considerare come un piacere occasionale se non si è sensibile al glutine. Legumi (tranne lenticchie), da evitare sarebbero soprattutto i grossi fagioli amidacei. Oli vegetali. Tutti gli alimenti con prodotti chimici, dei conservanti e coloranti per finire con ogni tipo di dolcificante o additivo artificiale, compresi quelli in fase di coltivazione come pesticidi e simili. Ma vediamo ora cosa si mangia in due esempi di menù cosa si mangia nella dieta pegana. Primo esempio: un tè verde e un succo di carota. Pranzo: zuppa di verdure, pollo bollito. Merenda: frutta fresca. Cena: pesce al forno con insalata di verdure.

Secondo giorno: colazione con un uovo sodo e uno yogurt. Pranzo: brodo di pollo, porridge di grano saraceno, succo di mela. Merenda: frutta fresca. Cena: stufato di verdure, tè. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire la dieta paleolitica o qualsiasi altra dieta. Infine ricordiamo che la dieta va sempre elaborata in base alle caratteristiche della singola persona. Fonte:Why I am a Pegan – or Paleo-Vegan – and Why You Should Be Too! – Dr. Mark Hyman (IA)