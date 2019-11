Dieta, avocado aiuta a dimagrire: spezza la fame. E’ quanto emerge da uno studio condotto dal Center for Nutrition Research dell’Illinois Institute of Technology.

I ricercatori sostengono che l’avocado è un ottimo spezza fame e riesce ad aumentare il senso della sazietà, e dunque aiuta a dimagrire o comunque a portare avanti una dieta. Dai dati della ricerca è emerso che i pasti che includono un avvocato fresco vedono quest’ultimo come un ottimo sostituto a basso apporto di calorie dei carboidrati raffinati, cosa che a sua volta aiuta a calmare la fame, in particolare nei soggetti in sovrappeso o obesi. La ricerca ha coinvolto 31 persone adulte in sovrappeso e obese.

Dai dati è emerso che le persone che consumavano l’avocado riuscivano ad avere un senso di sazietà per almeno 6 ore. I pasti che comprendevano l’avocado procuravano una riduzione abbastanza significativa della fame e ciò accadeva grazie ad un ormone intestinale denominato PYY, un messaggero di questa risposta fisiologica. Lo studio è stato pubblicato su Nutrients.