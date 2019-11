Tragico incidente mortale nella notte di Halloween. A perdere la vita la 17enne Siria Fanciullo. L’incidente per cause ancora in corso di accertamento è avvenuto intorno alla mezzanotte in Salento, sulla strada statale 275 nel tratto fra Alessano e Lucugnano.

La 17enne si trovava a bordo di una Renault Clio nella quale viaggiavano anche altri tre reagazzi rimasti feriti. Secono una prima ricostruzione l’auto si è schiantata contro un muro di cinta di un'azienda di ferramenta.