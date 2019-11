Governo, riforme: accordo nella Maggioranza

ROMA - "Come da intese, accordo raggiunto sui testi relativi alle riforme costituzionali da accompagnare alla riduzione del numero dei parlamentari. I testi saranno depositati nel corso della prossima settimana". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla maggioranza dopo un vertice che si e' tenuto alla Camera.

"All'interno vi e' il passaggio relativo alla base elettorale del Senato da regionale a circoscrizionale e la riduzione da 3 a 2 dei delegati (di ogni regione) per l'elezione del Presidente della Repubblica, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze - prosegue la nota -. Come era stato indicato all'interno dell'accordo di maggioranza, precedentemente al taglio dei parlamentari e nei tempi previsti, la maggioranza in maniera coesa ha concluso in modo positivo e in un clima costruttivo la prima parte dell'iter che portera' alle riforme".

(ITALPRESS)