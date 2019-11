Dieta super veloce per dimagrire subito in 2 giorni

La dieta super veloce per dimagrire subito 2 kg in due giorni. La dieta super veloce si basa su un menù extralight di 850 calorie per il primo giorno e di 1200 calorie nel secondo giorno.

La dieta super veloce è una dieta restrittiva non adatta tutti, soprattutto a chi soffre di diabete o altre patologie importanti. Ma vediamo in un esempio completo di menù dei due giorni cosa si mangia nella dieta super veloce. Ecco il menù del primo giorno da 850 calorie: colazione con 100 grammi di latte scremato, una fetta biscottata e un caffè. Spuntino: una mela. Pranzo: tonno sott’olio sgocciolato da 80 grammi e un’insalata di pomodori. Merenda: un kiwi o due fette di ananas. Cena: 120 grammi di petto di pollo alla griglia e insalata mista. Secondo giorno con schema da 1200 calorie: colazione con 150 di latte parzialmente scremato con caffè, un cucchiaino di zucchero e 2 fette biscottate o 20 grammi di biscotti. Spuntino: yogurt magro piccolo o un frutto o un pacchetto di crackers. Pranzo: 120 grammi di carne e una fettina di pane integrale. merenda una mousse magra o un frutto di stagione. Cena: 120 grammi di pesce o due uova o 80 gr di prosciutto e un’abbondante piatto di verdure cotte al vapore.

La dieta super veloce per dimagrire subito prevede il consumo di almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e l’abolizione di bevande alcoliche o zuccherate. Durante il giorno bisogna bere anche tisane dreanti al finocchio o tè verde. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare la dieta super veloce o qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. Questo regime alimentare dietetico non è adatto a chi soffre di diabete o altre patologie o alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa e cha la dieta va sempre elaborata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.