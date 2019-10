Dieta per sciogliere i rotolini di grasso: menù per dimagrire

La dieta per sciogliere i rotolini di grasso aiuta a dimagrire fino a 1 kg in 4 giorni. E’ stata ideata dal team di Carla Lerlota, medico specialista in Scienza dell’alimentazione.

La dieta per sciogliere i rotolini di grasso si basa su un menù da 1400 calorie al giorno. Lo schema dietetico della dieta per sciogliere i rotolini di grasso è semplice e facile da seguire ma per perdere peso deve essere abbinata ad un buona e regolare attività fisica. Tra gli alimenti che si possono mangiare nella dieta per scigliere i rorolini di grasso ci sono: ananas, carote, melanzane, peperoni, yogurt, zucchine, miele, biete, latte e pesce. Ma vediamo nel dettaglio in un menù cosa si mangia in un menù completo, giorno per giorno, nella dieta per sciogliere i rotolini e dimagrire fino 1 kg in 4 giorni.

Primo giorno: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato, due fette biscottate e un caffè o tè. Spuntino: una pesca. Pranzo: una porzione di petto di pollo alla piastra, zucchine grigliate e una fetta di pane integrale. Merenda: una pera. Cena: crema di fagioli borlotti, insalata di carote e finocchi e una fetta di pane integrale. Secondo giorno: colazione con uno yogurt magro bianco, una fetta di pane tostato con un cucchiaino di miele e un caffè o tè. Spuntino:una pera. Pranzo: una porzione di pasta con piselli e zucchine e un’insalata mista. merenda: una mela. Cena: un trancio di pesce spada con biete lessate al limone e una fetta di pane integrale.

Terzo giorno: colazione con uno yogurt magro, una manciata di fiocchi di cereali e un caffè o tè. Spuntino: due o tre prugne. Pranzo: insalata caprese con pomodori e mozzarella, melanzane e peperoni alla griglia e una fetta di pane di segale. Merenda: una pesca o una fetta di ananas. Cena: nasello al sale e un’insalata mista. Quarto giorno: un bicchiere di latte parzialmente scremato, due biscotti integrali e un caffè o tè. Spuntino: due o tre prugne. Pranzo: una costata di manzo al rosmarino con patate al vapore e un’insalata di pomodori. Spuntino: una pera. Cena: involtini di melanzane grigliate con asiago e biete e una fetta di pane ai cereali.

Durante la dieta non si devono mangiare snack dolci o salti o bere bevande alcoliche o gasate o zuccherate. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire la diete sopraelencata o qualsiasi altra dieta. Questa dieta non e’ adatta a chi offre di diabete, altre patologie alle donne in gravidanza.