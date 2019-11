Dieta lampo di novembre per dimagrire in 3 giorni

La dieta lampo di novembre può far dimagrire fino a 2 chili in 3 giorni. La dieta lampo di novembre prevede il consumo di alimenti di stagione, freschi e facili da digerire.

Tra gli alimenti da inserire nel menù della dieta lampo di novembre per dimagrire fino a 2 chili in 3 giorni ci sono tè verde, tonno, bietole, invidia, rucola,avocado, peperoni e pesce. Ecco in un esempio di menù cosa si mangia nella dieta lampo di novembre per dimagrire fino a 2 chili in 3 giorni. Colazione con un te’ verde e due biscotti integrali oppure uno yogurt con frutta fresca. Pranzo: insalata di indivia e rucola con tonno e capperi e peperoni alla griglia. Merenda: un avocado o un tè verde. Cena: un’orata al forno e un passato di verdura. Durante i 3 giorni della dieta lampo di novembre sono assolutamente vietati tutti i dolci, snack vari salati e tutte le bevande alcoliche e gasate.

Inoltre bisogna bere ogni giorno almeno otto bicchieri di acqua e tisane drenanti al finocchio. Trattandosi di un regime alimentare ristretto raccomandiamo come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista prima di cominciare questa o qualsiasi altra dieta. La dieta deve essere sempre elaborata in base alle singole caratteristiche della persona. La dieta sopraelencate è inditiva. La dieta lampo di novembre non è adatta a chi soffre di diabete, ipertensione o altre patologie importanti. Infine ricordiamo che la dieta lampo di novembre non è adatta alle donne in gravidanza.