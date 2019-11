La dieta per dimagrire nel ponte di Ognissanti è una dieta che aiuta a perdere velocemente un chilo e a sgonfiare la pancia. La dieta per dimagrire nel ponte di Ognissanti e una dieta ideale per il weekend.

Ma vediamo in un esempio di menù completo cosa si mangia nella dieta per dimagrire nel ponte di Ognissanti. Colazione con un te’ o caffe’ e due fette biscottate. Spuntino: una tazza di te’ e un biscotto integrale. Pranzo: una zuppa di lenticchie e una mela. Merenda: due fette di ananas o un finocchio o due carote. Cena: 150 gr di petto di pollo o tacchino arrosto, 250 gr di radicchio o 250 gr di rucola e una pera. Durante la dieta di Ognissanti o del weekend bisogna bere almeno bere un litro e mezzo di acqua al giorno. Inoltre sono consigliate tisane drenanti tra cui la tisana al finocchio o al tarassaco.

La dieta per dimagrire nel ponte di Ognissanti o dieta del weekend non può essere seguita oltre i 3 giorni in quanto potrebbe avere conseguenze per la salute. Proprio per questo motivo raccomandiamo come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di consultare il proprio medico o uno specialista prima di seguire la dieta per dimagrire nel ponte di Ognissanti o nel weekend, soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete e non solo. La dieta sopraelencata è una dieta indicativa che non deve essere seguita senza il parere del proprio medico. Infine ricordiamo che la dieta deve essere sempre elaborata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona. Questa dieta non è adatta alle donne in gravidanza.