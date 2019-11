I fondi a Radio Radicale dividono la maggioranza

La "piena intesa politica" sulla manovra annunciata ieri sembra vacillare su alcuni dettagli. Uno di questi ha a che fare con Radio Radicale. "Sulla manovra dobbiamo sciogliere ancora alcune intese.

Una riguarda Radio Radicale: ci sono di nuovo 8 milioni all'anno per tre anni, ma diamoli ai terremotati...", ha detto il ministro degli Esteri e capo politico del M5S Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti in Senato. Dichiarazioni che per il senatore del Pd Roberto Rampi sono "vergognose". "I temi vanno affrontati con serieta' e non si mischiano temi come quelli del Diritto alla Conoscenza e del pluralismo dell'informazione a quelli della vita e della sofferenza di persone come i terremotati che non possono e non devono ogni volta essere strumentalizzate in modo becero per pura propaganda politica di fazione - aggiunge -. Il Ministro Di Maio ha molte questioni importanti di cui occuparsi e a cui farebbe bene dedicarsi interamente, lasciando a chi ha le competenze seguire altri temi".

(ITALPRESS)