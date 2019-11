Meteo, maltempo in Sicilia per il ponte di Ognissanti

Come annunciato dalle previsioni meteo torna il maltempo in Sicilia e con il ponte di Ognissanti arriva anche il freddo. Piogge e temporali sono previsteper oggi, giovedì 31 ottobre, al Sud ed in Sicilia.

Da oggi e per il ponte di Ognissanti il maltempo sarà protagonista in molte province siciliane con precipitazioni e vento. Le previsioni meteo annunciano un peggioramento delle condizioni meteo e un drastico calo delle temperature, complice la massa d'aria fredda che dai paesi scandinavi sta scendendo verso il Mediterraneo.