Subsonica, a novembre esce Microchip Temporale con Cosmo e Lauro

Il 22 novembre esce "Microchip Temporale" dei Subsonica, rielaborazione di "Microchip Emozionale" realizzato in complicita' con 14 artisti che hanno, oggi per la maggior parte, l'eta' dei Subsonica di allora.

Il disco e' anticipato dal brano "Aurora Sogna", nella nuova versione realizzata con Coma_Cose insieme ai Mamakass, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdi' 1° novembre 2019. In questo pezzo i Subsonica scelgono le voci e le parole dell'apprezzatissimo duo milanese, insieme al contributo musicale dei due producers, per rileggere ed arricchire uno dei brani piu' amati dal proprio pubblico. Questa la tracklist: Buncia 2019, Sonde - Willie Peyote, Colpo di pistola - Nitro, Aurora sogna - Coma_Cose & Mamakass, Lasciati - Elisa, Tutti i miei sbagli - Motta, Liberi tutti - Lo Stato Sociale, Strade - Coez, Disco labirinto - Cosmo, Il mio d.J. - Achille Lauro, Il cielo su Torino - Ensi, Albe meccaniche - Fast Animals And Slow Kids, Depre - M¥SS Keta, Perfezione - Gemitaiz.

