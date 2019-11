Ragusa, controlli dei Nas di prodotti alimentari

Nella giornata di ieri, i carabinieri dei due reparti speciali dell’Arma di Ragusa unitamente ai colleghi della territoriale facenti capo al Comando Provinciale, hanno proceduto a specifica attività di controllo presso il centro distribuzione “COOP Alleanza 3.0” e presso il supermercato Ipercoop del Centro Commerciale Ibleo di Ragusa.

Durante l’ispezione, sono state verificate le condizioni igienico-sanitarie dei reparti di stoccaggio e vendita dei prodotti freschi (carne, pesce e pane) per un totale di più di 200 prodotti controllati. Al termine degli accertamenti, non sono state rilevate irregolarità in materia di conservazione/tracciabilità dei prodotti, così come regolari sono state rilevate le posizioni contributive dei dipendenti. Il controllo rientra nell’ambito di una più ampia campagna nazionale rivolta alla sicurezza alimentare e dei consumatori, nonché alla tutela dei lavoratori. Si tratta di controlli per la sicurezza alimentare e tutela dei lavoratori sempre in primo piano per i Carabinieri del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) e del N.I.L. (Nucleo Ispettorato del Lavoro), impegnati in controlli straordinari nel settore della grande distribuzione organizzata nel territorio della provincia di Ragusa.