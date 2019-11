Mangiare uova a colazione aiuta a dimagrire. Lo sostiene uno studio pubblicato sulla rivista di divulgazione scientifica Nutrition Research.

Secondo la ricerca mangiare uova a colazione riduce il morso della fame e diminuisce il consumo di calorie a pranzo. Lo studio è stato condotto da alcuni ricercatori della University of Connecticut. I ricercatori hanno verificato come gli uomini che consumavano una colazione a base di uova mangiavano molto meno quando si trovavano davanti ad un pranzo a buffet illimitato rispetto a quando a colazione avevano consumato carboidrati (a parità di calorie). Gli autori dicono che il loro studio sostiene la ricerca precedente che ha rivelato che il mangiare uova a colazione come parte di una dieta ipocalorica ha aiutato le persone sovrappeso a perdere peso del 65 per cento in più, nonché a farle sentire più energiche rispetto ad una dieta che preveda una colazione a base di carboidrati.

Malgrado le calorie restino invariate, e a cambiare sia solo il tipo di alimento consumato a colazione, le uova fanno dimagrire più in fretta perchè aumentano il senso di sazietà e portano meno affamati all’ora di pranzo. ma quali sono le proprietà benefiche dell’uovo? L'uovo è un alimneto di grande valore nutritivo. Un uovo fornisce circa 7 g di proteine contenenti tutti gli amminoacidi essenziali, quelli che l'organismo non può produrre da solo, e tutti utilizzabili. L’uovo contiene la vitamina A ed E ed una buona quantità di vitamina B1, necessaria alla trasmissione degli impulsi nervosi. Inoltre l’uovo contiene la vitamina D, che consente al calcio di fissarsi nelle ossa.

L'uovo è ricco di sali minerali tra cui il fosforo, necessario per la formazione delle ossa. Ha una discreta quantità di ferro, in una forma facilmente assimilabile. Quindi mangiare uova a colazione in una dieta ipocalorica aiuta a dimagrire e fornisce un buon quantitativo di vitamine e non solo. In Italia quando si parla di colazione si pensa sempre al cornetto con cappuccino ma negli ultimi anni sta dieventando una buona abitudina mangiare una colazione salata con uova e toast. Ad ogni modo prima di cominicare un consumo di uova frequente è raccomandato chiedere il parere del proprio medico soprattutto se si soffre di varie patologie come ipercolesterolemia o diabete.