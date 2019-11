Come preparare una cioccolata calda: ricetta

Come preparare una cioccolata calda in casa. Bastano poco ingredienti ed il segreto per avere una cioccolata gustosa sta nell'usare il cioccolato fondente al posto del cacao in polvere.

Tra gli ingredienti occorre il latte intero e se siete intolleranti al latte potete usare quello senza lattosio. Se volete preparare una cioccolata senza zucchero sostituitelo con sciroppo di acero oppure con un cucchiano di stevia. Per aromatizzare la cioccolata provate a spolverizzarla verso la fine della preparazione con un velo di cannella o mettete un bacello di vaniglia. Ecco la preparazione versate il latte in una petola e aggiungete il cioccolato fondente mescoladno fino a quando il composto non si addensa. Infine aggiungete la vaniglia. Poi versare in una tazza e spolverizzate con la cannella. Ecco le altre ricette pubblicate sul nostro sito.