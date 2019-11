Come preparare la zucca di Halloween in casa

Come preparare un zucca di Halloween in casa. Per prima cosa procuratevi un zucca tonda, senza ammaccature né macchie, e disegnate sulla buccia con un pennarello nero, occhi, naso e bocca cercando d creare un’espressione il più possibile mostruosa.

Poi tagliate la calotta superiore alla zucca e svuotatela con un cucchiano o uno scavino. Incidete occhi, naso e bocca con un coltellino affilato e pulite l’esterno con uno straccetto leggermente imbevuto d’alcool per eliminare le tracce di pennarello. Infine, inserite nella zucca un lumino acceso e richiudete con la calotta. Halloween è una ricorrenza di origine celtica celebrata la sera del 31 ottobre, che nel XX secolo ha assunto negli Stati Uniti le forme spiccatamente macabre e commerciali con cui è divenuta nota. L'usanza, molto influenzata dalle nuove tradizioni statunitensi, si è poi diffusa in molti Paesi del mondo e le sue manifestazioni sono molto varie: si passa dalle sfilate in costume ai giochi dei bambini, che girano di casa in casa recitando la formula ricattatoria del trick-or-treat (dolcetto o scherzetto, in italiano).

Caratteristica della festa è la simbologia legata alla morte e all'occulto, di cui è tipico il simbolo della zucca con intagliata una faccia sorridente (il più delle volte spaventosa) e illuminata da una candela o una lampadina piazzata all'interno. La zucca di Halloween, che nei paesi anglofoni viene chiamata col nome di "Jack-o'-lantern", è uno degli oggetti e simboli principe della festività del 31 ottobre. Si tratta di una zucca scavata a mano, sulla cui superficie vengono intagliati i tratti di un volto, solitamente malefico e dal ghigno beffardo. Al suo interno, una volta svuotata della polpa e dei semi, viene riposta una candela che, accesa, consente di vedere i tratti intagliati anche in pieno buio.