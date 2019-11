Zingaretti non voglio il voto, andiamo avanti ma si cambi passo

"C'e' un governo che deve aiutare i sindaci e i Comuni, basta tagli. Questo significa piu' servizi ai cittadini. Andiamo avanti con il governo, ma si cambi passo. Gran parte dei problemi li ha creati Salvini, siamo qui non per occupare le poltrone, ma per fare cose concrete che servono al Paese".

Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite a Start su Skytg24. "Si governa tra alleati, io non voglio andare al voto, faro' di tutto per continuare con questo governo. Se si dovesse votare domani probabilmente il Pd avrebbe piu' parlamentari, noi potremmo essere tentati, ma diciamo no, prima l'Italia, ma questa maggioranza deve litigare di meno e produrre piu' fatti", ha aggiunto. Per Zingaretti "c'e' bisogno di fare di tutto perche' il governi funzioni, Conte non e' il presidente del Pd e non ha un asse privilegiato con il Pd, e' il presidente del Consiglio che abbiamo scelto e per ora sta facendo un buon lavoro di sintesi.

Questo governo puo' dare delle risposte ai problemi degli Italiani e voglio che questa maggioranza funzioni".

