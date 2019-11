Navi da crociera, presentata a Marghera Carnival Panorama

Presentata nello stabilimento Fincantieri di Marghera, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli,"Carnival Panorama", destinata a Carnival Cruise Line, brand del gruppo statunitense Carnival Corporation & plc. "Carnival Panorama" e' gemella di Carnival Vista, consegnata a Monfalcone nell'aprile 2016, e di Carnival Horizon, realizzata anch'essa a Marghera, da dove ha preso il mare nel 2018.

Stazza lorda di 133.500 tonnellate e 323 metri di lunghezza, sono le cifre distintive che caratterizzano la serie "Vista", che annovera le unita' piu' grandi finora costruite da Fincantieri per la flotta di Carnival Cruise Line. Queste navi contano 2.004 cabine per i passeggeri alle quali si sommano le 770 destinate all'equipaggio, potendo cosi' ospitare a bordo oltre 6.500 persone. Gli allestimenti interni sono caratterizzati da un elevato livello di comfort, proponendo una vasta gamma di ristoranti, teatri, negozi e centri benessere. Anche Carnival Panorama e' caratterizzata dalla presenza dell'Havana, un'area a tema, ristretta ed esclusiva, composta da cabine, bar all'aperto e infinity pool, a cui potranno accedere solamente i passeggeri che alloggiano in quella zona della nave.

(ITALPRESS)