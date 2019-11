Disagi al quartiere Sacro Cuore: lavori in via Risorgimento

Disagi in queste ore si stanno registrando alla circolazione veicolare al Quartiere Sacro Cuore, in particolare in Via Risorgimento. Sono in corso i lavori per la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati nell'ambito del programma per aumentare la sicurezza stradale voluto dal sindaco Ignazio Abbate e dall'assessore per la Sicurezza del Territorio, Pietro Lorefice.

Complessivamente, in questa tornata, sono quattro gli interventi: in Via Rocciola Scrofani, all'intersezione con Via Sulsenti, l'arteria che ospita il popoloso Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani", in Via Nazionale, immediatamente dopo l'incrocio con Via Catina, e due in Via Risorgimento, nelle zone antistanti il plesso scolastico e il luogo teatro di un mortale incidente stradale pochi mesi fa. “Prosegue la nostra azione per mettere in sicurezza le arterie più frequentate, in particolare quelle dove insistono scuole o luoghi di aggregazione – spiegano sindaco e assessore -. Concordemente col comandante della Polizia Locale abbiamo programmato una serie di interventi del genere che già hanno ottenuto ottimi riscontri in altre zone e nello stesso Quartiere Sacro Cuore, visto che in passato siamo intervenuti sempre in Via Nazionale, in Viale Fabrizio(nella cosiddetta Cittadella degli Studi) e in Via Silla.

Stesso discorso in Corso Umberto e Via Marchesa Tedeschi, in Via Nazario Sauro, nei pressi dell'Oratorio Salesiano, in Piazza Santa Teresa, in Viale Manzoni e in Via Loreto Gallinara. In programma abbiamo altre zone. Sappiamo di creare qualche disagio in più e ce ne scusiamo, ma siamo consapevoli della comprensione della gente poiché si tratta di disagi che porteranno più sicurezza”.