Danni per maltempo a Pozzallo: dichiarato lo stato di calamità

E’ stata approvata dalla Giunta comunale di Pozzallo la dichiarazione dello stato di calamità per la richiesta di risarcimento dei danni causati dal maltempo di venerdì 25 ottobre 2019.

Come è noto le abbondanti piogge, cadute in un solo giorno corrispondono ad un terzo delle piogge che cadono tutto l’anno, hanno messo a dura prova la tenuta di tutte le struttura pubbliche e private della città che complessivamente ha retto in modo accettabile per il grande impegno profusi dal personale di Protezione Civile, dagli operai e dai tecnici del Comune, dai Vigili del Fuoco, dai Vigili Urbani, dai Carabinieri e per la prima volta anche il personale della Capitaneria di Porto è stato coinvolto nelle operazioni. Le spese dei danni saranno quantificate successivamente dopo un attento esame di tutte le istanze dei cittadini colpiti e le relazioni che i tecnici stanno già completando.