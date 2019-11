Cimitero di Modica, sospeso uso badge il 1 e 2 novembre

Per i giorni 1 e 2 novembre 2019 sarà sospeso l’accesso con i veicoli all’interno del Cimitero di Contrada Piano Ceci. E’ quanto stabilito dal Comando di Polizia Locale che, in questi giorni, ha valutato come il transito interno possa causare pericolo per le migliaia di visitatori che si recheranno a trovare i propri cari nei due giorni cruciali.

“La decisione – spiegano dal Comando – si rende necessaria poiché ad oggi sono stati rilasciati circa 700 badge che, di fatto, consentono l’accesso attraverso il varco chiuso con la barra alle auto che trasportano persone con soggetti autorizzati. Significa che ci sono altrettanti veicoli con diritto di entrata e questo metterebbe a rischio la sicurezza e l’incolumità dei pedoni”. L’intera area esterna al cimitero è dotata di tre ampi parcheggi che possono essere utilizzati a seconda dell’accesso più vicino alla tomba da raggiungere.

“Per i casi più gravi, il disabile può contattare l’Associazione Misericordia di Modica( numero 3735323570) che metterà a disposizione un veicolo e personale del Servizio Civile per accompagnare l’avente diritto all’interno del cimitero nei due giorni di maggiore afflusso. Il servizio funzionerà fino al 3 novembre dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 17”.