Regionali, Di Maio l'esperimento con il PD non più praticabile

"Faccio gli auguri alla nuova governatrice dell'Umbria, Donatella Tesei. Per me ogni voto e' sacro, bisogna trarne un insegnamento. L'Umbria per noi era un esperimento, con il patto civico.

L'esperimento non ha funzionato, e per me non e' piu' praticabile". Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo politico del M5S Luigi Di Maio, intervistato da Sky Tg24. "Il Governo non c'entra con le elezioni regionali, ma stare al governo con la Lega o con il Pd ci danneggia comunque. Non abbiamo ottenuto il 51 per cento alle Politiche, quindi stiamo al governo non da soli, e otteniamo risultati, andiamo avanti - aggiunge -. Alle regionali dobbiamo azzerare le aspettative, la terza via il movimento la puo' creare fuori dai due poli, non alleandoci con uno dei due poli per provare a vincere".

(ITALPRESS)