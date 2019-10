Notte di fuoco a Pachino, 8 auto distrutte dalle fiamme FOTO

Notte di fuoco a Pachino. Un vasto incendio ha distrutto 8 auto e danneggiato dieci abitazioni. E’ accaduto intorno alle ore 4 tra via Nuova e via Pellegrino Rossi.

L’incendio divampato da uno dei mezzi parcheggiati nella via si è subito propagato facendo divampare le fiamme anche negli altri mezzi. I mezzi distrutti dalle fiamme sono: due furgoncini Ducato Fiat, una Mercedes Classe C, una Fiat Punto, due Ford Focus e una Opel Astra. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare diverse ore per spegnere le fiamme. Tanta la paura per i residenti.