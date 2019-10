Sindaco di Rosolini: nuova allerta meteo arancione VIDEO

Il sindaco di Rosolini, Pippo Incatasciato, in un video postato sulla pagina Facebook del Comune ha diramato un avviso di allerta meteo per le prossime ore. Si tratta di un’allerta meteo arancione diramata dalla protezione Civile della Sicilia.

Nelle prossime ore infatti si attendono ancora temporali che interesseranno non solo il territorio di Rosolini ma tutto quello della Sicilia Orientale. Il sindaco di Rosolini nel video avvisa la popolazione di della nuova allerta meteo per le prossime ore invitando i cittadini alla massima prudenza. Inoltre spiega che sono state già chiuse tutte le strutture pubbliche in città e invita i volontari a recarsi nella sala Carta del Comune di Rosolini per dare la disponibilità nelle operazioni di soccorso. Ecco le parole del sindaco nel video pubblicato su Facebook.