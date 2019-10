Una nuova allerta meteo per la Sicilia orientale, oggi sabato 26 ottobre. Lo annuncia il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia. Massima attenzione per le Province di Siracusa, Catania, Enna e Messina.

Nelle prossime ore potrebbero arrivare temporali violenti. Alto rischio nubifragi tra le province di Siracusa e a breve anche su Catania.Il Dipartimento della protezione Civile ha pubblicato sul sito Istituzionale allerta meteo di vari livelli nell’isola per la giornata di oggi sabato 26 ottobre. In particolare come si evince dalla foto della Protezione Civile è stata annunciata un’allerta meteo rossa per la zona nord orientale ed in particolare per le province di Messina e Catania e un’allerta arancione per Siracusa. Nella restante parte orientale è allerta gialla.

Sul sito della Protezione Civile della Sicilia si legge: si prevede il persistere delle precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia orientale. Sui settori centro-orientali della sicilia la fenomenologia potrà localmente assumere anche carattere di persistenza. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento. Localmente le cumulate di precipitazioni potranno risultare abbondanti.