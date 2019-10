Forte maltempo a Ragusa, Modica e Scicli: strade come fiumi FOTO

Il forte temporale annunciato ieri dalla Protezione Civile della Sicilia per stamattina in provincia di Ragusa è arrivato nel tardo pomeriggio di oggi, 25 ottobre. Un forte temporale con grandine e fulmini a raffica si sta abbattendo a Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo.

In poche ore l’abbandante pioggia ha trasformato le strade in fiumi in piena. Molte le auto in panne lungo il litorale di Scicli ed in particolare nei pressi della strada tra Arizza e Cava D’Aliga. Il tratto di strada, davanti al distributore di carburanti, che dalla rotatoria di Arizza arriva al supermercato è diventato impraticabile. Tantissime le auto che provando ad attraversare l’acqua sono rimaste impantanate. Anche a Modica la situazione non è diversa. La via Circonvallazione Ortisiana è un fiume in piena ed è inaccessibile dal tratto che va dalla pizzeria Paolino e fino alla chiesa.

Inoltre sempre in via Circonvallazione Ortisiana e sempre nello stesso tratto da ieri sera manca l’illuminazione pubblica.