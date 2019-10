Maltempo e temporali in Sicilia, in arrivo un vortice afro mediterraneo

Un vortice ciclonico afro mediterraneo porterà da oggi, giovedì 25 ottobre, una nuova ondata di maltempo in Sicilia. Lo annunciano le previsioni meteo di 3B meteo.

Secondo i mtereologi da oggi pomeriggio si attendono piogge su Trapanese e Palermitano in intensificazione per la sera quando saranno possibili temporali anche intensi. In nottata piogge e temporali forti sui settori centro occidentali e sull'Agrigentino ma piogge e rovesci saranno possibili anche a est. Da domani venerdì 25 ottobre il maltempo interesserà anche la parte centro ed orientale della Sicilia. Sono previsti forti temporali sui settori centro orientali dell'Isola con possibili locali nubifragi sulle province meridionali di Agrigento, Siracusa e interne di Enna e Caltanissetta, qualche apertura su Trapanese e Palermitano in un contesto ancora instabile. Temperature in calo. Venti ancora tesi di scirocco con mari molto mossi o localmente agitati.