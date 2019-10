Conad, il grande viaggio insieme fa tappa ad Agrigento

Il Grande Viaggio Insieme Conad arriva ad Agrigento. Da oggi a sabato la citta' siciliana sara' la sesta tappa della quinta edizione del tour, il "giro d'Italia" che ormai da anni porta Conad nei territori italiani, a scoprire le bellezze, i sapori e i saperi, ad ascoltare le voci della comunita'.

Saranno giorni dedicati all'incontro con le persone, allo sport, alle degustazioni, alla musica e a riflettere sul valore delle filiere produttive agroalimentari nel territorio e sulle eccellenze del Paese. Protagoniste della tappa siciliana sono le arance. "Anche ad Agrigento continueremo ad incontrare le persone, ad ascoltare storie e scambiarci idee, a costruire valore e a divertirci insieme. Con un elemento in piu': la valorizzazione delle filiere agroalimentari - quella delle arance in particolare - impegno che Conad si e' assunto ancor prima che i clienti ne facessero un elemento di scelta nel fare la spesa, ponendo attenzione alla qualita' di cio' che portano in tavola e al rispetto di tutta la filiera", spiega il direttore generale di Conad Sicilia, Vittorio Troia.

Conad Sicilia ha chiuso il 2018 con un fatturato di 877 milioni di euro. La cooperativa conta 356 punti di vendita La cooperativa si prepara a conquistare la leadership nel sud Italia a seguito della fusione con PAC2000A, che opera in Umbria, Lazio, Campania e Calabria e che sara' operativa dall'1 gennaio 2020.

