Franco Battiato si ritira: Torneremo ancora nuovo album

Franco Battiato si ritira e si congeda dal proprio pubblico a cui ha donato grandi emozioni musicali. Battiato si ritira dopo il nuovo album di Franco Battiato “Torneremo ancora” che sarà il suo ultimo lavoro. Il nuovo album uscirà venerdì.

Torneremo ancora è un brano struggente che comincia con un’introduzione sinfonica. Un ritorno attesissimo quello di Battiato che si prepara a dire addio alle scene per pensare solo alla propria salute. «Non c’è più nulla nei cassetti. Direi che questo è l’ultimo album di Franco Battiato», spiega Cottini come riporta il Corriere della Sera. L’annuncio del manager ha immediatamente allarmato i fans di Battiato, preoccupati per la salute del maestro. «Non possiamo dire che stia male, quando lo sentiamo al telefono dice di stare bene. Ma non sta sufficientemente bene da poter essere qui a parlare con tutti noi», chiarisce Cattini.

L’album Torneremo ancora di Franco Battiato è composto da 14 brani che sono considerati i più rappresentativi della produzione artistica del maestro. I brani sono stati registrati durante le prove di alcuni concerti nel 2017 con la Royal Philharmonic Concert Orchestra, diretta dal Maestro Carlo Guaitoli. Le canzone contenute nel disco sono: “Torneremo ancora”, “Come un cammello in una grondaia”, “Le sacre sinfonie del tempo”, “Lode all’inviolato”, “L’animale”, “Tiepido aprile”, “Povera patria”, “Te lo leggo negli occhi”, “Perduto amor”, “Prospettiva Nevsky”, “La cura”, “I treni di Tozeur”, “E ti vengo a cercare”, “Le nostre anime”, “L’era del cinghiale bianco”.