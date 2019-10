Corso di manutenzione aeronautica a Ragusa

Corso per “Tecnico Superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative Infrastrutture”, a Ragusa presso l’Istituto Tecnico Commerciale Aeronautico Fabio Besta, in Via Aldo Moro. La mission di ITS - Aerospazio Sicilia risiede nella volontà di creare figure professionali altamente specializzate nel campo della Manutenzione Aeronautica.

Il fabbisogno mondiale previsto per il periodo 2016-2036 è di 679.000 tecnici manutentori, di cui 127.000 solo in Europa (fonte dati: Boeing). La creazione di un ITS nella Provincia di Ragusa rappresenta l’anello di congiunzione tra una formazione scolastica di qualità e il mondo del lavoro.