Meteo, vortice ciclonico in arrivo in Sicilia: maltempo e forti temporali

Pioggia, grandine, forte vento e freddo. Sono queste le previsioni metereologi in Sicilia per la giornata di lunedì 7 ottobre. Secondo le previsioni meteo della prossima settimana in Sicilia arriverà un vortice ciclonico alimentato da aria fredda di lontane origini scandinave.

L'evoluzione più probabile allo stato attuale delle previsioni, come si legge su 3bmeteo, vede un minimo che dal medio basso Tirreno evolva poi successivamente verso lo Stretto di Sicilia. Le regioni più esposte a fenomeni che potranno essere forti saranno quelle centro meridionali, nord più asciutto ma non senza qualche pioggia o temporale al Nordovest e l'Emilia Romagna. Si tratta di un nuovo impulso di aria fredda di matrice scandinava che attraverserà velocemente l’Italia, da nord a sud, portando a condizioni di maltempo che potrebbero innescare le ormai temute bombe d’acqua.

Piogge, grandine e temporali anche intensi soprattutto sulle regioni tirreniche, in particolare tra le province di Messina e Catania. Venti forti a rotazione ciclonica specie nel Basso Tirreno. Mari molto mossi o agitati con le temute mareggiate che potrebbero abbattersi anche sul litorale jonico tra Messina e Siracusa. Il quadro climatico spingerà giù il termometro con le temperature che si abbasseranno di parecchi gradi, soprattutto sull’Etna, dove la colonnina del mercurio, specie di notte, potrebbe avvicinarsi allo zero. Primo vero assaggio di autunno che potrebbe accompagnarci per tutta la prossima settimana.