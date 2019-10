Piscina comunale a Scicli, Ragusa dice la sua

Sulla realizzazione della nuova piscina comunale a Scicli interviene anche l'on. Orazio Ragusa che sottolinea l’impegno profuso dal gruppo consiliare di Forza Italia il cui emendamento approvato in aula prelude alla realizzazione della struttura nei pressi del liceo in viale dei Fiori a Jungi, quindi in una zona strategica.

“Un passo importante – afferma il deputato regionale – per quanto riguarda l’iter che era stato avviato da circa un decennio e che ci aveva portato a recuperare un finanziamento adeguato, somme che ancora oggi resistono e che, per fortuna, non sono andate perdute e che consentiranno di realizzare questo importante impianto sportivo senza che sia intaccato il bilancio comunale. Ecco perché, alla luce di questo importante traguardo tagliato per la comunità cittadina, e non solo, perché stiamo parlando di un impianto sportivo che potrebbe interessare gli appassionati dei comuni limitrofi, mi corre l’obbligo di ringraziare, oltre ai nostri consiglieri comunali, Mario Marino ed Enzo Giannone, il civico consesso nella sua interezza per essersi espresso in maniera positiva e anche l’amministrazione comunale a cui, adesso, spetta il compito più delicato che è quello di istruire l’iter per far sì che possa essere bandita la gara d’appalto che ci conduca in un ragionevole lasso di tempo all’avvio dei lavori.

Dispiace che questo percorso, negli ultimi dieci anni, non sia stato attivato dalle precedenti amministrazioni, che forse temevano di mettere eccessivamente in evidenza il lavoro del sottoscritto, quando invece l’unica preoccupazione avrebbe dovuto essere quello del benessere della collettività. Adesso auspichiamo che l’iter contemplato possa essere concretizzato”. L’on. Ragusa precisa che “grazie alla realizzazione della piscina comunale, sarà possibile offrire un servizio più diversificato agli sportivi operanti sul territorio comunale e non solo. Inutile spiegare quali sono gli effetti benefici del nuoto, una disciplina sportiva completa sotto tutti i punti di vista. La nuova piscina a Scicli sarà realizzata stando attenti all’efficientamento energetico e a tutti i canoni che si rendono necessari per far sì che l’impianto possa diventare fruibile dal maggior numero di persone. E’ dunque opportuno che la città possa potenziare il proprio parco di strutture per garantire le adeguate risposte alle diversificate esigenze degli sportivi sciclitani, delle borgate e delle zone limitrofe”.