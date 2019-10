Piscina comunale a Scicli, interviene Forza Italia Giovani

Anche Forza Italia Giovani interviene sulla notizia della realizzazione della piscina comunale a Scicli, grazie all’approvazione di un emendamento del Gruppo Consiliare di Forza Italia. La piscina sarà realizzata nei pressi del liceo nel Viale dei Fiori a Jungi. L'opera sarà relizzata mediante la scissione del finanziamento in due modi: fondi regionali per € 1.080.000; € 714.000 mediante appalto misto.

L’emendamento di Forza Italia è stato votato favorevolmente da 15 su 16 consiglieri comunali. La realizzazione della piscina comunale si colloca in quel percorso di diversificazione ed incremento dell’offerta sportiva che Forza Italia Giovani ritiene imprescindibile per la crescita della città e per la vivibilità della stessa da parte dei giovani. È un bene che, nonostante gli enormi ritardi accumulati negli ultimi anni, compresi quelli sotto la Giunta attuale, si sia arrivati ad una svolta importante per lo sport locale. La fine dei lavori al Polivalente (sebbene ancora manchi il collaudo), più volte sollecitati da Fi Giovani, la parziale apertura del Palazzetto di Donnalucata, e lo stanziamento dei fondi per la piscina comunale rappresentano una vera e propria svolta. Ciò detto, si attende ancora il completamento dei lavori nella zona dello stadio Scapellato ed una rivalorizzazione del campetto di Cava d’Aliga.