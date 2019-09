Il Presidente Musumeci si è complimentato con studenti del Ferraris di Ragusa

E' stata una grande soddisfazione ieri per gli alunni dell'Istituto Tecnico “Ferraris” di via Pietro Nenni a Ragusa, ricevere la visita del Presidente della Regione Sicilia presso lo stand che i Dipartimenti di Agraria e Chimica del Tecnico hanno allestito alla 45a Fiera Agroalimentare Mediterranea al Foro Boario di c.da Nunziata.

Il presidente, on. Nello Musumeci, si è complimentato con gli alunni presenti per aver scelto due indirizzi, il Tecnico Agrario e il Tecnico Chimico, che oltre a dare una buona preparazione universitaria, pone ottime basi per lavorare nel territorio ragusano, sia in campo agricolo, che alimentare e ambientale. “Non mollate e non arrendetevi mai!” sono state le parole del presidente che ha, altresì, evidenziato di essere anche perito agrario. Un plauso anche ai docenti presenti per l'impegno profuso nella promulgazione della professionalità degli Agrari e dei Chimici.

Anche il Sindaco di Ragusa, Avv. Cassì e la d.ssa Licitra, dirigente e responsabile organizzativo della Fiera, hanno salutato gli alunni e sottolineato l'importanza della chimica e dell'agraria nel nostro territorio, posando per una foto ricordo. La prof.ssa Carmen Occhipinti, docente di Chimica dell’Ist. Tecnico Ferraris di Ragusa, ringraziando le autorità per la visita, ha sottolineato l'importanza delle scelte politiche, specie nel nostro territorio, per il futuro lavorativo dei giovani ragusani.