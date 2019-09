Come rendere le imprese più competitive, convegno a Ragusa

Si parlerà di competitività delle aziende grazie alle certificazioni di prodotto e digital transformation e di come ottenerle nel corso di un convegno gratuito dal titolo “I servizi alle aziende per migliorare la competitività”, organizzato da Confcooperative Sicilia e dal Gruppo Consulting di Ragusa, in programma venerdì 4 ottobre dalle ore 9.00, presso l’aula corsi del Gruppo Consulting a Ragusa.

In un mondo ormai caratterizzato dalla concorrenza globale, spesso spietata, diventa essenziale per le aziende distinguersi, offrendo prodotti e servizi dagli standard sempre più elevati. Allo stesso tempo è necessario che tale livello di efficienza raggiunto venga riconosciuto dall’esterno, attraverso una certificazione rilasciata da un Ente terzo che attesti appunto il conseguimento degli standard richiesti. Si tratta di certificazioni volontarie, ISO 9001, ISO 14000, ISO 45001, BRC, IFS solo per citarne alcune, che si traducono in diversi vantaggi per l’azienda in termini di immagine, e quindi affidabilità agli occhi del consumatore-cliente, e di riduzione dei costi, ma anche come strumento di tutela legale circa la responsabilità per eventuali danni da prodotto difettoso.

Accanto alle certificazioni, l’efficienza e la competitività aziendale passano anche attraverso l’evoluzione digitale. Si chiama digital transformation ed è l’insieme di processi e tecnologie che prevedono un maggiore utilizzo della tecnologia, avviando un modello di business e un approccio al lavoro completamente diverso. Tanti i benefici per le imprese, a partire dal miglioramento dell'esperienza dei clienti e della velocità di gestione del business. Di tutto questo, di come essere più protagonisti sul mercato globale attraverso un’analisi delle varie opportunità di crescita oggi a disposizione, si parlerà al convegno di venerdì 4 ottobre.