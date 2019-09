Puliamo il mondo a Buccheri

Si svolgerà a Buccheri il 28, 29 e 30 settembre l’iniziativa “Puliamo il Mondo”, cui ha aderito l'amministrazione comunale per il tramite dell’assessorato all’Ecologia.

“Puliamo il Mondo” è l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall'incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo. L’assessorato all’Ecologia, guidato da Francesco Dangelo, chiama a raccolta 70 volontari, tra adulti e bambini, cui verranno distribuiti appositi kit che serviranno per intervenire in diverse zone del paese. Gli interventi prevedono la rimozione di eventuali rifiuti e la pulizia di alcune zone del paese: Villa comunale, Castello e impianti sportivi di contrada difesa.

Le adesioni potranno pervenire verbalmente o per iscritto rivolgendosi direttamente all’assessore Dangelo, parteciperà all’iniziativa anche l’associazione Amb gruppo micologico “Buda” di Siracusa.