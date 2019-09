Ultima gara della stagione, per l’Asd Equipe Sicilia Multicar Amarù

Ultima gara della stagione, domenica, per l’Asd Equipe Sicilia Multicar Amarù di scena a Monsummano Terme, in provincia di Pistoia. Il direttore sportivo Biagio Pisana guiderà la trasferta del gruppo ibleo in quella che si annuncia come la gara più importante per la categoria Esordienti. L’Equipe Sicilia sarà di scena con il terzetto vincente: Cristian Di Prima, Raffaele Tela ed Elia Basile.

Gli auspici, anche dopo l’ultimo allenamento svolto, sono tutti positivi per cui si spera che possano arrivare risposte di un certo tipo. In ogni caso, dopo questa competizione, ci sarà un meritato riposo per tutti i corridori mente la dirigenza del sodalizio ipparino è già a caccia di nuovi nomi per rinfoltire ulteriormente il gruppo e proseguire lungo la strada tracciata da due anni a questa parte. “Con alcuni abbiamo già chiuso – sottolinea il direttore sportivo Giampiero Pitino – con altri ci sono trattative in corso. Ma siamo fiduciosi sul fatto che se proseguiremo lungo l’attuale direzione riusciremo a raggiungere risultati ancora più prestigiosi.

Ringraziamo tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto nel corso della stagione e diamo il benvenuto a quelli nuovi che già si profilano per la prossima”.