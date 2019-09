Il Dipartimento della Protezione Civile annuncia per oggi in Sicilia nelle previsioni meteo una allerta meteo gialla nella parte occidentale e centrale dell’isola. Si tratta di una nuova ondata di maltempo che arriva in Italia dal Nord Europa.

Sul sito della Protezione Civile nello spazio delle previsioni meteo per rischio idrogeologico si legge: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centrale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Anche le temperature subiranno un leggero calo.

Si tratta di una nuova ondata di maltempo che arriva dal nord Europa che già da ieri sta determinando un peggioramento del tempo sulle regioni adriatiche settentrionali dell’Italia, che nella giornata di oggi, 19 settembre, interesserà anche i versanti adriatici centro-meridionali dell’Italia tra cui una buona parte della Sicilia. Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti nord-orientali, con conseguente flessione delle temperature.