Sesta doppietta della stagione per gli Esordienti dell’Asd Equipe Sicilia San Giacomo Multicar Amarù. I portacolori della società casmenea si sono messi in luce, domenica scorsa, in occasione dell’appuntamento tenutosi ad Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania. I ciclisti iblei hanno dominato la gara sin dalle prime pedalate e poi sono riusciti a vincere la corsa per distacco.

Il successo ha sorriso a Cristian Di Prima che, a metà gara, ha guadagnato terreno nei confronti del gruppo di testa con cui, sino a poco prima, aveva marciato assieme al compagno di squadra Raffaele Tela. Davvero eccezionale il lavoro di supporto fornito da quest’ultimo a Di Prima. Appena si è reso conto che la vittoria non sarebbe potuta sfuggire, si è messo in azione a due chilometri dall’arrivo, staccandosi anche lui dal gruppo e aggiudicandosi meritatamente il secondo posto con trenta secondi di vantaggio sul terzo. “E’ la sesta doppietta della stagione – afferma il direttore sportivo Gianpiero Pitino che ha seguito la competizione sin dall’inizio – e questo testimonia che il nostro gruppo è parecchio collaudato e che ha davvero parecchie frecce al proprio arco così come abbiamo dimostrato in questa occasione.

Mi piace sottolineare come sia riuscito nella maniera migliore il lavoro di squadra che avevamo preparato alla vigilia e come, ancora una volta, i nostri Esordienti siano riusciti a fare valere tutta la propria forza e il proprio peso specifico. Si tratta di atleti maturati moltissimo nel corso di quest’anno sportivo e che di sicuro, in futuro, ci regaleranno altre importanti soddisfazioni”.