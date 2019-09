Moda, la grande passerella al teatro Antico di Taormina

The “Look of the Year” ecco la grande moda internazionale che torna a Taormina sul palcoscenico unico al mondo del Teatro antico. Uno scenario di gran classe per stilisti di gran classe con modelle e modelli che indosseranno gli splendidi abiti delle loro ultime collezioni.

Fursterberg ,Sarli ,Yezael by Angelo Cruciani, Anton Giulio Grande, Sophia Nubes, offriranno il meglio delle loro creazioni al pubblico di Taormina che si preannuncia numeroso. E una serata di gran classe non può che essere condotta da una presentatrice d’eccezione, Jo Squillo già cantante rock e oggi grande esperta di moda e che cura, proprio sulla moda, un canale televisivo sulla piattaforma Sky. E Giuseppe Avveduto che cura la produzione di “The Look of the Year” ha fatto di tutto per avere a Taormina una conduttrice dello spessore di Jo Squillo.

E ha anche deciso di lasciare libero l’ingresso nella gradinata del Teatro Antico, mentre per la tribunetta e parterre è necessario un invito. Uno sforzo quello della produzione di notevole impegno per allestire quello che può essere definito un vero e proprio show dedicato alla moda. Ma, come si dice in questi casi, non solo moda. Ed ecco infatti il “Balletto siciliano” diretto dal maestro e coreografo Pietro Gorgone che sta preparando per l’occasione coreografie nuove e originali e ispirate alla moda. Balletto, ma anche musica e canzoni con il cantante Gennaro De Crescenzo. E ancora Simone De Simone, siracusano con un’innata passione per il teatro e che si è avvicinato al musical tramite l’accademia Silva Arte Danza e Musical di Siracusa.

Simone si è trasferito poi a Londra nel 2015 diplomandosi alla Laine Theatre Arts nel Luglio 2018 dopo tre anni estremamente intensi. Prima ancora di diplomarsi firma con una delle agenzie di talenti di maggiore rilievo nel campo del musical theatre nel West End e Broadway. Quella di domenica sera a Taormina sarà solo l’ultima giornata di una tre giorni dedicata alla moda che si è iniziata venerdì sera a Santa Venerina nella splendida cornice Terra di Venera con una serata di gala con le prime mini sfilate su una passerella naturale collocata su una piscina.

All’Hotel Metropole di Taormina l’incontro stampa con gli stilisti. L’hotel Metropole struttura tra le più eleganti del panorama siciliano è da sempre vicino alle manifestazioni più importanti e di livello che si svolgono a Taormina. La Produzione vuole inoltre ringraziare gli sponsor B-Selfie, Valeria Orlando, Cyndi Somaria e Terra di Venera.